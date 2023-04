Lazio, i tifosi invadono La Spezia: tutti in trasferta

ROMA - Un altro sold out, l’ennesimo della stagione da parte dei tifosi della Lazio. Venerdì sera al Picco il settore ospiti è tutto esaurito: 1500 tifosi pronti a dare supporto alla squadra di Sarri in un’altra tappa del cammino Champions. Sono 8 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte il bilancio lontano dall’Olimpico. I laziali si preparano ad un’altra festa. E pure contro l’Inter, a San Siro il prossimo 30 aprile, settore ospiti al completo. Di trasferte in stagione ne mancano ormai poche: ancora Milano (sfida al Milan il 7 maggio), poi Udine (il 21 maggio) e Empoli (4 giugno) all’ultima di campionato. Il tour non è ancora finito.