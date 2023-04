Muriqi goleador dall’animo gentile: il gesto che ha sorpreso tutti i tifosi

MAIORCA - Vedat Muriqi è entrato nei cuori dei tifosi del Maiorca. E non solo per i gol, che sta facendo con una certa continuità. Ma anche per alcuni comportamenti che lo ritraggono come un grande professionista. L’ultimo episodio: nel match contro il Valladolid, pareggiato 3-3, Morlanes segna ma un avversario viene colpito da una pallonata in volto. I giocatori del Maiorca fanno festa per il momentaneo 2-1, Vedat invece no. Soccorre Roque Mesa e si sincera delle sue condizioni. Un gesto che non è passato inosservato e che gli fa molto onore. Più della doppietta realizzata nella partita, la prima stagionale. Annata importante per l’ex attaccante della Lazio: 27 presenze totali, 13 reti e 3 assist. Un bottino niente male.