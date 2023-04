Una Lazio sempre al top: tutto sui titolarissimi

FORMELLO - È un delitto la Lazio senza Europa, è un diletto poterla allenare ogni giorno, prepararla di partita in partita. Sarri, per la creazione della Lazio etichetta Champions 2023-24, può contare sempre sui titolarissimi. E’ successo con la Juve, succederà contro lo Spezia. E’ il bello e il brutto di questo finale di stagione. Senza Europa di mezzo, senza partite di giovedì, Mau ha smesso i panni del regista tv (com’era solito definirsi) e ha indossato di nuovo la tuta del maestro. Allenamenti intensivi, approfondimenti tattici. I frutti si sono visti contro i bianconeri e Sarri vuole continuare a vincere per ipotecare la Champions e tenersi il secondo posto (Juve permettendo). Le mosse. La Lazio anti-Juve si rivedrà stasera. Provedel in porta, mister clean sheet, ex della notte. Poi la difesa-bunker: Marusic, Casale, Romagnoli e Hysaj. Centrocampo di spirito, gamba e fantasia: Milinkovic, Cataldi (alla 200ª in A) e Luis Alberto. Tridente-fionda: Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. Con Pedro pronto a fare staffetta con Ciro. Immobile ha lavorato regolarmente per la terza settimana di fila. L’unico guaio, storia di mercoledì, questo è il colmo considerando il calendario snello, è il forfait di Vecino. «Ha un problema ad un ginocchio, gli dà un po’ di fastidio da un paio di giorni. Ieri (mercoledì, ndr) stava peggio, ha bisogno di 3-4 giorni di cure per recuperare», ha spiegato Mau. E’ un’assenza pesante perché Cataldi riesce a dare tutto per 60-70 minuti, di solito Sarri ordina la staffetta con l’uruguaiano. Non potrà farlo. Il cambio naturale è Marcos Antonio, dimenticato in panchina dal 29 gennaio, giorno di Lazio-Fiorentina, entrò nel finale.