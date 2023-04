Spezia-Lazio, scontri nel pre-partita: cosa è successo

LA SPEZIA - Scontri tra le tifoserie di Lazio e Spezia nel centro storico della città ligure, a poche ore dalla partita. Due gruppi delle opposte fazioni si sono affrontati attorno alla zona di Piazza Ginocchio prima di essere separati dall'intervento della polizia in tenuta antisommossa. Le forze dell'ordine hanno effettuato alcuni arresti e ci sarebbe almeno un tifoso di casa ferito, colpito alla testa da un oggetto tagliente, ma non in gravi condizioni. Un ristorante di via Napoli ha subito danni ai Dehors esterni. Un gruppo di tifosi ospiti era stato segnalato già nel primo pomeriggio nella zona della stazione centrale, non lontano da dove qualche ora dopo sono avvenuti gli scontri. Grande lo spavento tra i molti passanti che affollavano quella che è la zona dello shopping cittadino. La situazione è poi rientrata.