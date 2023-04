Lazio, per Immobile gol e sorrisi: "A breve vado a mille all'ora. Ora siamo al top"

LA SPEZIA - Gli mancava il gol a Ciro Immobile. Si è sbloccato su rigore dopo un periodo difficile per via degli infortuni. Ha aperto le marcature contro lo Spezia, poi a far volare la Lazio ci hanno pensato pure Felipe Anderson e Marcos Antonio. A Sky Sport, il bomber dei record ha parlato del suo momento: “Mi mancava segnare, quest’anno è stato così per via degli infortuni. La squadra ha sopperito alle mie assenze, ora ho promesso che darò il meglio per raggiungere l’obiettivo. Abbiamo messo in ordine tante cose in difesa. La qualità c’è sempre stata, ora ci esprimiamo al massimo, facciamo quello che chiede Sarri. Oggi l’approccio non è stato dei migliori anche se non era facile giocare contro lo Spezia”.