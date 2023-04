Spezia-Lazio 0-3, le pagelle biancocelesti: Cataldi è la luce

La spizzata che ha fatto involare Felipe, un classico della casa. Cinquanta palloni toccati nel primo tempo, si è sbizzarrito trasformandone tre in assist, uno per Ciro (sprecato).



Le 200 in A ieri. Lanci col compasso. Ha continuamente acceso gioco e falò a centrocampo. In campo quasi 80 minuti. Giochisti e prestazioni in coro: un partitone. Ma il giallo (unico neo) gli farà saltare il Torino e Vecino non c’è. ubito un giallo e tutti a dire “eccola là”. Il destino gli ha strizzato l’occhio: il gol in volata moltiplica le emozioni. Toccherà a lui con il Toro.





Ha toccato più palloni di tutti (67). Due tiri: uno murato, uno sparacchiato. Partita di ricami, lo zampino elegante sul gol di Felipe.



(il migliore)

Va dove lo portano scatti e dribbling. L’assalto lanciato e il rigore preso, il raddoppio nato da un suo arpeggio (decimo gol stagionale). Il bis evitato da Dragowski e anche la respinta-campanile che spalanca il campo a Marcos Antonio. Oggi 30 anni, quante ciliegine.



Il gol dopo quasi due mesi, rigore spiazzante (10º gol in campionato). Sul cross di Milinkovic non è riuscito a schiacciare. Fuori non troppo convinto. Il tacco nell’azione show di Felipe è da incorniciare. à ossigeno a Ciro, sempre lì a sprintare.





Due occasioni create, poi s’è azzoppato, l’ha tamponato Amien. Si è ripreso, bella una sterzata. Ma Ampadu gli ha quasi staccato una caviglia. Tutti contro di lui. iallo record per tocco di mano.