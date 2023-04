Lazio, sfortuna Immobile: tutti gli stop della stagione

ROMA - Stop, continui stop. Ciro Immobile inseguito dalla sfortuna, mai nella sua carriera si è ritrovato in una situazione del genere. Dagli infortuni muscolari al ricovero dopo il terribile incidente in macchina . Ha scontato, tutto insieme, la continuità avuta negli anni passati. A Roma la chiamano iella e pare si sia attaccata in maniera permanente alle spalle di Ciro.

Gli stop di Immobile in stagione

Il primo stop di Immobile è datato fine ottobre: lesione al bicipite femorale sinistro, fuori per cinque partite. Il rientro con il Monza, 4’ pagati con un nuovo problema muscolare: un match saltato (la Juve). Il 2022 finito male, il 2023 iniziato pure peggio. Con il Sassuolo altro stop dopo 15’: fuori con il Bologna (Coppa Italia), Milan e appena 20’ con la Fiorentina. E dopo i 90’ con il Napoli stop muscolare: out con Bologna e Roma. Da quando è rientrato mai ha giocato 90’. Il gol allo Spezia una nuova rinascita, poi lo schianto in macchina. Una cattiva cometa sta passando sulla sua testa da mesi. Chiamatelo pure Ciro Sventura. Eppure non molla mai, scalpita già per rientrare. La Lazio ha bisogno di lui sempre e per sempre.