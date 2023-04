Lazio, Provedel tra record ed emozioni: il post sui social

ROMA - Il portiere dei record, Ivan Provedel. Due gol incassati nelle ultime 10 partite, il portiere della Lazio viaggia verso grandi traguardi. Contro lo Spezia, venerdì sera, ha centrato il quinto clean sheet consecutivo in trasferta. Solo Marchegiani nel 1998 ha raggiunto 18 partite senza subire gol in stagione eguagliando il record registrato nella stagione 2006-2007. Contro la sua ex squadra è stato autore di un paio di parate importanti. La Lazio ha la miglior difesa del campionato anche grazie a lui. Il sogno di Ivan partito dal Picco, si è realizzato. E su Instagram, tre giorni dopo il match, ha scritto: “Per noi una vittoria difficile quanto importante. Per me una serata molto emozionante”. Ora verso altri record. Lo Spezia è ormai il suo passato: fatto di 60 presenze, soddisfazioni, sorrisi e affetto da parte dei tifosi che lo hanno applaudito nella sua ex casa. Provedel, il muro della Lazio, vuole diventare il migliore dei migliori.