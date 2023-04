Lazio, nel mirino c’è Uribe

ROMA - Ancora lui, Matheus Uribe. Due gol di fila, due colpi nel giro di otto giorni. Prima al Benfica, poi al Santa Clara. Sono centri che non fanno così comodo alla Lazio, da settimane sulle sue tracce. Uribe ha il piedino caldo, sta regalando le ultime soddisfazioni a Conceiçao, lascerà il Porto a giugno. E’ in ballo per diventare biancoceleste, concorrenza permettendo. E’ seguito dall’Atletico Madrid, sono spuntati club di Premier e l’ultimo exploit può moltiplicare le offerte. Il centrocampista colombiano, mezzala e regista, può essere uno dei primi rinforzi della nuova Lazio. Lo sarà se le riserve di Sarri cadranno. Lo ha studiato, non gli sembra una mezzala purissima, apprezza comunque il gioco che garantisce nelle due fasi: inserimento e copertura, è da box to box. Uribe è un’occasione a parametro zero, può essere un acquisto di complemento, da aggiungere alla batteria di centrocampisti della prossima stagione. Arriverà un sostituto di Milinkovic se riuscirà a partire. Luis Alberto rimarrà se non sarà di nuovo colpito dal desiderio di tornare in Spagna e se non arriveranno offerte. Cataldi si è specializzato da regista, Vecino rimarrà. In bilico ci sono Marcos Antonio, protagonista con lo Spezia, e Basic. Sarri apprezza il palleggio del brasiliano, finora solo in allenamento. Si possono liberare due posti o forse uno. In ballo ci sono le candidature di Uribe e Gagliardini, in uscita dall’Inter. Si svincoleranno entrambi il 30 giugno. Sono giocatori differenti. Uribe ha 32 anni, è alto 1,82. Gagliardini ha 29 anni, è alto 1,88. Hanno esperienza internazionale. Nessuno dei due, a quanto sembra, ha già firmato accordi. Attendono le prossime settimane per capire cosa li aspetta. I loro manager stanno raccogliendo offerte.