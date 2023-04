Lazio, Patric fa il veterano: “Cresciuto con l'amore dei tifosi. Sarri..."

Patric e il amore per la Lazio

"Tutto quello che ho fatto l'ho fatto per la squadra e la Lazio. Io devo ringraziare tutti, sono riuscito a imparare da chiunque: da chi è ancora qui a chi è andato via come Biglia, Lulic, Leiva, ma anche le persone dello staff. Sono cresciuto in campo e fuori. Ho sempre cercato di imparare da loro, giocatori e non, per diventare una persona migliore. Oggi sono contento dell'affetto del popolo laziale, spero di dargli altre soddisfazioni. Sarri? Si è visto subito che avesse qualcosa in più a livello difensivo. L'anno scorso è stato difficile. In estate sono arrivati giocatori adatti alle sue richieste, perfetti per muoverci come dobbiamo. Sapevamo che i risultati sarebbero arrivati, era solo questione di tempo. Noi vogliamo imparare ancora, ma siamo contenti di quello che stiamo facendo. Mando un abbraccio a Ciro e alle sue figlie, sappiamo che sta bene, ma ci siamo spaventati molto. Lo aspettiamo il più presto possibile”.