Immobile rientra a casa: spiraglio per l’Inter

Servirà del tempo per superare lo spavento, ancora vivo nei pensieri e nel cuore di Ciro Immobile, preoccupato per le sue bambine, circondato dall’affetto della Lazio e del suo popolo, ma non solo. È uscito illeso da un incidente tremendo domenica mattina all’incrocio con Ponte Matteotti, vicino a Piazza delle Cinque Giornate, tra i quartieri Prati e Flaminio, nel centro di Roma. Il capitano della Lazio, credente e cattolico praticante, ha pregato e ringraziato il Signore. Lo schianto con il tram della linea 19 sarebbe potuto finire molto peggio se fosse stato alla guida di una macchina meno robusta della sua Land Rover Defender. Ciro tornerà oggi a casa. è rimasto un’altra notte in osservazione all’ospedale Gemelli accanto a Michela, 10 anni, la figlia più grande: ha bisogno di ulteriori controlli. Giorgia è stata dimessa ieri dal Bambin Gesù, dove era assistita da Jessica, la mamma. Sono arrivati anche i nonni a Roma per accudire Mattia e Andrea, i due piccoli figli maschi, sorpresi domenica per non aver visto rientrare a casa il papà e le sorelline all’ora di pranzo.

Condizioni Ciro in serata ha ricevuto la visita del prof Rodia, coordinatore dello staff medico della Lazio. Sarri e diversi compagni li aveva sentiti al telefono. Così come il Ct Mancini, che ha raccontato: «L’ho sentito, sta bene, sta bene». Marco Sommella, il suo storico manager, ha lasciato il Gemelli a metà pomeriggio. La mattinata è trascorsa con una lunga serie di accertamenti: Tac, risonanza e ulteriori esami. Tutti superati. Rispetto a domenica, dal punto di vista clinico, il quadro generale è apparso più chiaro. La distorsione in zona lombare della colonna vertebrale non preoccupa, è assorbibile con pochi giorni di riposo. Ciro avverte molto dolore al braccio destro, le foto post incidente ritraevano la mano insanguinata, l’impatto è stato violento anche se attutito dagli air-bag. Il volante ha provocato la frattura composta della XI costola. Il trauma dovrebbe interessare l’arco anteriore, di natura cartilaginea: può bastare anche una settimana scarsa per saldare la microfrattura e la zona non crea difficoltà respiratorie. Ciro ha una soglia del dolore alta e ieri, scherzando con papà Antonio, ha immaginato di poter rientrare sabato con il Torino. è ovviamente impossibile. Verrà tenuto a riposo e controllato più volte nei prossimi giorni, ma certo uno spiraglio si è aperto in previsione del big-match con l’Inter, in calendario il 30 aprile. Due settimane, se tutto filerà liscio, sono un’ipotesi credibile, tuttavia servirà prudenza e il braccio ora gli procura più fastidi della costola.

Scenari Almeno sino alla fine della settimana, Ciro non potrà correre e allenarsi. Veniva da più infortuni muscolari e non aveva ancora recuperato il massimo della forma, bisogna tenerne conto. è stato messo in preventivo il rischio di perdere condizione, ma un impiego part time a San Siro non è impossibile se tornerà a correre entro lunedì. La cosa importante è che un incidente bruttissimo non abbia provocato danni irreparabili per nessuno.

