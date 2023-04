Lazio, Romagnoli: “Lo scudetto? Non scherziamo… vogliamo la Champions”

ROMA - La Lazio all’Istituto High School Marymount di via Livorno 91. Continua il tour della società biancoceleste nelle scuole di Roma. In mattinata grande protagonista Alessio Romagnoli, che ai bambini ha parlato del suo arrivo in biancoceleste e non solo: “Come ho sempre espresso durante la mia carriera sono sempre stato della Lazio, anche se sono cresciuto nell’altra sponda (la Roma, ndr). Era qualche anno che si parlava di venire qua, quando c’è stata l’opportunità sono venuto. Ho fatto alcune rinunce, tanti sforzi li ha fatti Lotito. Ci siamo trovati. Non ho mai pensato di non venire, era il sogno più grande della mia vita. Giocare per la squadra del cuore è bellissimo, andavo all’Olimpico a vedere le partite. Al cuore non si comanda, alle passioni nemmeno".