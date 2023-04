Lazio-Torino, l’Olimpico si infiamma: il dato sui biglietti venduti

ROMA - Ultime partite casalinghe della Lazio sempre più vicina all’obiettivo Champions League. La strada è tracciata, ma vietato fare calcoli. I numeri che contano, ad oggi, sono quelli in campo e sugli spalti. L’Olimpico è pronto a riempirsi in vista dell’anticipo di sabato (ore 18) contro il Torino. Altra sfida non semplice, altra sfida da non sbagliare per tenere lontane le inseguitrici. Ai 26mila abbonati si sono aggiunti 17mila biglietti per un totale di 43mila spettatori. Un dato in crescendo, visto che mancano ancora tre giorni alla partita. Per acquistare un tagliando ci sarà tempo sino al fischio d’inizio della partita. Un caloroso abbraccio dei laziali per la squadra di Sarri. Serve vincere per festeggiare ancora, per volare ancora. Tutti insieme.