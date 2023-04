Lazio, Felipe Anderson di nuovo bomber: i numeri contro il Torino

ROMA - Immobile out, riecco Felipe Anderson al centro dell’attacco della Lazio. Trent’anni (da poco compiuti) ed esperienza ormai da vendere, mai come in questa stagione ha fatto la spola tra la fascia e il ruolo da falso nove. Alla fine funziona, si è fatto di necessità virtù al netto di una rosa che non prevede il vice Ciro. Pipe ci è diventato e lì è rimasto. Con il Torino porta in dote 5 gol e 3 assist realizzati in 11 sfide contro i granata. Il bilancio: 4 vittorie, 6 pareggi e una sola sconfitta.