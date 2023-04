Lazio, sorpresa Immobile: già in campo per l’allenamento

FORMELLO - Ciro Immobile in campo per l’allenamento. L’incidente di domenica gettato alle spalle, ora è concentrato di nuovo sulla Lazio. La frattura all’undicesima costola non sembra dargli particolarmente fastidio. La mano è incerottata (urtata contro il volante), il braccio fasciato per via di uno stiramento muscolare. Ieri ha lavorato solo in palestra, nel pomeriggio di oggi in campo pure con il pallone. Sta bruciano i tempi, non molla di un centimetro. E ha sorpreso tutti.