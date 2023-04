Pedro, telenovela rinnovo: l'incontro con la Lazio per la svolta

Avercene di Pedro. Sarri ce l’ha e vuole tenerselo, viene ripagato dai servigi richiestigli. Lo scalda per il Toro, può ripartire titolare se Ciro andrà in panchina. E Mau spinge affinché si chiuda il prima possibile il rebus rinnovo. C’è stato un primo incontro nei giorni scorsi, si sta ridefinendo il piano per arrivare alla firma. E’ in ballo la possibilità di chiudere un accordo fino al 2024 con opzione per il 2025. La chiusura di novembre era slittata alla fine del mercato invernale. Come non detto. Alle ipotesi s’era aggiunta la possibilità di chiudere dopo la scadenza di contratto del 30 giugno. L’operazione resta avvolta dal mistero, i tempi sono indecifrabili. E’ certo che la Lazio sia di nuovo in azione. E’ da novembre che si prende tempo. Rinvii, posticipazioni, ritardi, è diventata un’operazione estenuante. Andare avanti insieme non è questione di volontà da parte della Lazio e del giocatore, è sempre stato tutto condizionato al contratto-enigma, una scrittura privata che Pedrito aveva sottoscritto con la Roma prima di lasciarla per sposare la Lazio. L’accordo esiste ed è in vigore, è riservato, dove restare segreto. Le prime indiscrezioni sull’esistenza di questo vincolo erano spuntate nelle scorse settimane e indicavano l’esistenza di un bonus a favore della Roma, l’avrebbe dovuto riconoscere Pedro ai giallorossi in caso di rinnovo con la Lazio entro il 30 giugno. Da qui l’idea di prolungare dopo la scadenza per invalidarne l’effetto. Il rischio di uno smacco d’immagine ha spinto la Roma a chiarire alcuni dettagli dell’accordo: nel 2021, l’estate dell’addio, riconobbe a Pedro un incentivo ad uscire perché la Lazio non gli riconosceva lo stesso stipendio e i giallorossi avrebbero perso i vantaggi del Decreto Crescita (circa 3,5 milioni di risparmio sull’ingaggio dello spagnolo). In più l’accordo prevede degli step temporali: se Pedro firmerà un nuovo contratto entro il 10 settembre la Roma gli riconoscerà un incentivo del 50% di quanto pattuito, altrimenti il 100%. Soldi che Pedro potrebbe guadagnare con il nuovo rinnovo. Sospesi fra versioni opposte, conta solo che l’operazione si concluda al meglio e che Pedrito continui a far ballare l’Olimpico con i suoi colpi e i balli che portano il suo nome.