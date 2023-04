Lazio, messaggio per Milinkovic: striscione speciale all’Olimpico

ROMA - “Sergio non andare via, non lasciare che sia una storia d’amore buttata via”. Striscione all’Olimpico prima di Lazio-Torino firmato da alcuni tifosi biancocelesti. Parole speciali con riferimento ad una canzone di Vasco Rossi. Il Sergente, in scadenza a giugno 2024, potrebbe salutare in estate. Chissà, andare in Champions servirebbe per la sua permanenza. I laziali lo vogliono per sempre, cercano di convincerlo in tutti i modi. Vice capitano, leader in campo e mito fuori. Uno striscione non può fargli cambiare idea, ma di sicuro rappresenta l’ennesimo attestato d’amore da parte dei tifosi.