Lazio, Felipe Anderson: "Troppi errori, ma spirito giusto. Con Milan e Inter..."

ROMA - Una festa per le 250 presenze, poi in campo per l’ennesima partita da titolare. Felipe Anderson ci ha provato, ma niente da fare. Con il Torino è arrivata una sconfitta che frena la Lazio nella corsa Champions. Il brasiliano, a Dazn, ha parlato della sfida all'Olimpico: "Potevamo fare di più, abbiamo commesso degli errori. Quando il Torino concedeva spazi potevamo fare di più in avanti. Lo spirito è questo, di non mollare sino alla fine. Ci abbiamo provato, loro sono una squadra fisica che ci mette sempre in difficoltà. Marcavano a uomo, siamo mancati nella profondità, eravamo lenti. Io punta? Bello giocare lì, ma il mio ruolo è fare l’esterno. Non vedo l’ora che Immobile torni al massimo per aiutarci a raggiungere i nostri obiettivi”.