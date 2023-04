Immobile, dopo l'incidente pranzo al mare: ecco dove è andato

ROMA - L’incidente in auto, l’apprensione per le figlie, i giorni in ospedale e il rientro flash in campo. Ciro Immobile ha chiuso una settimana molto intensa dal punto di vista emotivo. E domenica, per rilassarsi e staccare la spina, è andato a Santa Severa. Un pranzo in riva al mare nel noto ristorante ‘L’Isola del Pescatore’. Sorrisi, buon cibo e sole. In regalo ha portato una sua maglia autografata. Il bomber della Lazio si ricarica così per il gran finale di stagione. Lunedì di riposo concesso da Maurizio Sarri, la ripresa degli allenamenti è prevista per martedì. Da lì si inizierà a preparare la gara di domenica (ora di pranzo) contro l’Inter. Trasferta importante che vale un pezzetto di Champions.