Lazio, il calendario per la Champions: due partite sono fondamentali

ROMA - Sette partite alla fine del campionato, è tempo di conti per la Champions. Se lo scudetto è praticamente questione archiviata, la lotta per i posti nobili della classifica che valgono la grande Europa è molto serrata. Il destino della Lazio è tutto nelle proprie mani. Domenica all’ora di pranzo la sfida contro l’Inter: in palio tre punti fondamentali contro una diretta concorrente. Nel giro di sette giorni altra sfida a San Siro, questa volta con il Milan (il 6 maggio). In mezzo il match con il Sassuolo (3 maggio).