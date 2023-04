Lazio, corsa Champions e carichi di lavoro: Sarri stacca la spina

ROMA - Cancelli chiusi a Formello, la Lazio si riposa dopo il match contro il Torino di sabato. Ieri solo seduta di scarico, oggi completo relax per ricaricare le pile e pensare al match di domenica 30 contro l’Inter a San Siro. Sarri nell’ultima settimana ha aumentato i carichi di lavoro, lo ha ammesso dopo la partita contro i granata. Il tecnico spera che i benefici di questa mossa paghino nelle prossime due settimane per ipotecare la qualificazione in Champions e provare a garantirsi il secondo posto. Ripresa degli allenamenti fissata per martedì. Immobile è recuperato, così come Casale. Hysaj e Marusic sicuri del posto sulle fasce nonostante il buon aiuto dato a match in corso di Lazzari e Pellegrini. Rientrerà Cataldi dalla squalifica: si riprenderà il posto in regia.