Lazio, Zaccagni e il futuro. L’agente: “Di rinnovo se ne parla”

ROMA - Mattia Zaccagni l’uomo imprescindibile di una Lazio che vola. L’esterno sta vivendo la sua miglior stagione: 38 presenze totali, 10 reti e 9 assist. É diventato goleador come gli aveva consigliato Sarri: più presente in area e più soddisfazioni. Ha eguagliato le reti siglate con il Verona (15 totali). Ci è riuscito con metà delle presenze. La Lazio se lo vuole tenere stretto e si parla già di rinnovo del contratto (quello attuale è in scadenza nel 2025).