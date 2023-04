Lazio, occhio ai giocatori in scadenza: le mosse di Lotito

Lazio, i contratti in scadenza

Situazione delicata quella di Luka Romero, baby in scadenza a giugno. Rinnovo o no? In ballo ci sono le commissioni all’agente (circa 5 milioni). Potrebbe salutare a zero e accasarsi altrove. Felipe Anderson, fresco trentenne, è un altro giocatore da far rinnovare. Scadenza a giugno 2024, è l’uomo in più di Sarri e ha sposato la Lazio. Non ci saranno problemi. E poi c’è la questione Milinkovic-Savic. Pure lui in scadenza a giugno 2024, senza Champions saluta sicuro. Con la grande Europa, chissà. Al momento i colloqui per il rinnovo sono fermi. I tifosi della Lazio sperano di vederlo a vita in biancoceleste.