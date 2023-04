Lazio, Immobile e la dedica alla moglie: il post romantico

ROMA - Ora tutto è tornato tranquillo, ma per la famiglia Immobile sono stati dieci giorni difficili. L’incidente in auto ha scosso tutti. Poi passato lo spavento è arrivata di nuovo la tranquillità. Ciro, sui social, ha condiviso una foto con la moglie Jessica e una splendida dedica: “Non posso darti soluzioni per tutti i problemi della vita. Non ho risposte per i tuoi dubbi o timori, però posso ascoltare e dividerli con te. Non posso cambiare né il tuo passato né il tuo futuro, però quando serve starò vicino a te”. Parole scritte da Jorge Luis Borges e sottoscritte da Ciro per dedicarle alla sua Jessica. Il loro amore è più forte di tutto. Si sono sposati nel 2014, hanno 4 figli. Il sorriso è tornato.