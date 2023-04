Lazio, la sfida all’ex Inzaghi: cosa dicono i precedenti

ROMA - Da tecnico della Primavera alla prima squadra. Da giocatore ad allenatore vincente. Simone Inzaghi e la sua vita alla Lazio. Cinque stagioni in panchina, poi quel rinnovo quasi fatto. La chiamata dell’Inter è stata la forbice per tagliare un cordone ombelicale lungo ventidue anni. Adesso una sfida, tra nerazzurri e biancocelesti, che mette in palio punti per la Champions League. Tre i precedenti in totale.

Inzaghi e la sfida alla sua Lazio

Simone Inzaghi e la Lazio si sono rivisti per la prima volta da avversari il 16 ottobre del 2021. Da quella volta altri due precedenti. Il bilancio recita: 2 vittorie per i biancocelesti, 1 per i nerazzurri. Gol e spettacolo sempre garantiti. Il 3-1 per Sarri con le firme di Immobile, Felipe Anderson e Milinkovic nel primo precedente. Poi il 2-1 per l’Inter con i gol di Bastoni, Immobile e Skriniar. All’andata di questa stagione, era il 26 agosto, tris laziale con Felipe Anderson, Luis Alberto e Pedro. Di Lautaro Martinez il momentaneo 1-1. Ora in palio ci sono punti pesantissimi per la Champions League. Inzaghi, da ex, sentirà qualche emozione in più. Ma vuole vincere, Lazio avvisata.