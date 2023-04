Lazio, Immobile pronto: le idee di Sarri per l’Inter

FORMELLO - Ciro Immobile di nuovo titolare al centro dell’attacco della Lazio. Dopo l’incidente in auto , il recupero record e i minuti contro il Torino, il bomber biancoceleste si riprende una maglia da titolare. Con lui le due solite ali: Felipe Anderson e Zaccagni. Pedro è l’alternativa in panchina, magari da utilizzare a match in corso.

Sarri pensa all’Inter

Domani la rifinitura, poi la partenza per Milano. Cataldi, che rientra dal turno di squalifica, si piazzerà in regia. Insieme a lui Milinkovic e Luis Alberto. L’unico dubbio per Sarri è in difesa: Casale o Patric? L’ex Verona sembra il favorito per fare coppia con Romagnoli. Marusic e Hysaj i terzini. Sono tutti a disposizione per provare il grande colpo a San Siro.