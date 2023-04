Inter-Lazio, i dubbi di Sarri: ecco le possibili scelte

FORMELLO - Occhi puntati su Ciro Immobile , pronto a tornare al centro della Lazio, dal primo minuto, a San Siro contro l’Inter. Il bomber dopo l’incidente del 16 aprile ha ritrovato minuti nell’ultimo turno contro il Torino. Le ultime prove tattiche lanciano segnali incoraggianti: Ciro in mezzo al tridente con Zaccagni e Felipe Anderson . Pedro l’alternativa per cambiare l’attacco.

Sarri e la difesa

A centrocampo nessun dubbio con il rientro di Cataldi in regia dopo il turno di squalifica. Ai suoi lati ci sono gli intoccabili Milinkovic e Luis Alberto. L’unico dubbio di Sarri riguarda il centrale di difesa. Ballottaggio tra Casale e Patric, anche se l’ex Verona sembra in vantaggio per fare coppia con Romagnoli. Sulle corsie toccherà sempre a Marusic e Hysaj.