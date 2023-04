Lazio, Immobile pronto e affamato: ecco gli altri record nel mirino

ROMA - Sfortuna vai via. Ciro Immobile spera davvero di non fermarsi più, sogna un finale di stagione da assoluto protagonista. L’annata tra infortuni e incidenti è stata troppo tormentata. Contro l’Inter eccolo di nuovo al centro dell’attacco per portare la Lazio sempre più in alto e in Champions. Ad oggi è fermo a 10 reti stagionali. Un obiettivo: arrivare a 15 per il settimo campionato di fila.