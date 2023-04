Inter-Lazio, sarà marea biancoceleste: ecco quanti tifosi ci saranno a San Siro

ROMA - Tutti in trasferta per la Lazio, i tifosi di nuovi pronti a partire. Questa volta la direzione è San Siro per la sfida contro l’Inter, importante per la Champions. Un sold out annunciato da tempo, quando già a marzo in poche ore sono stati polverizzati i 4.361 posti messi a disposizione dalla società nerazzurra per il settore ospiti. Ma il numero dei tagliandi acquistati dai laziali è ancora maggiore. In tanti hanno comprato biglietti per posti in vari settori dello stadio. Così le presenze biancocelesti annunciate a Milano sono più di 5mila. Un numero simile a quello registrato al Mapei Stadium per il match contro il Sassuolo (record stagionale). In ogni trasferta i tifosi della Lazio sono stati presenti: in stagione sarà superata sicuramente quota 30mila tifosi. Un numero incredibile.