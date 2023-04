Le scelte di Sarri per lo sprint Lazio

Subito. Subitissimo. A San Siro con San Ciro, è arrivato il via di Sarri: «Mentalmente lo vedo tranquillissimo, fisicamente mi sembra in crescita, non ha grandi dolori in allenamento, ci puntiamo per il finale». Il dubbio atroce che Mau si portava dietro alla vigilia di Inter-Lazio si è dissolto ieri in conferenza. Ciro titolare contro l’Inter, quel che sarà mercoledì col Sassuolo si vedrà da domani in poi. Il capitano torna a pieno regime senza che sia il destino cinico a orientarne le fortune, le presenze. Era rimasto in panchina contro il Toro, non accadrà stavolta. Sarri l’ha visto in crescita e non ci ha pensato due volte. Gli allenamenti degli ultimi due giorni lo hanno convinto ancora di più. Mau l’ha detto, a 7 partite dalla fine non farà calcoli, non si farà condizionare dal calendario, questo almeno a parole: «Chi salta salta, chi scoppia scoppia in questa fase, non si fanno calcoli». I carichi pre-Toro sono stati smaltiti: «Abbiamo lavorato di scarico, la squadra ne può beneficiare». Contro il Toro erano stati pagati i carichi di lavoro impostati per il rush finale, si è lavorato per smaltirli e presentare una Lazio più tonica contro l’Inter. Sarri ha lucidato l’argenteria di casa, più di tutto ha bisogno del suo capitano, non l’ha mai avuto al top con continuità.