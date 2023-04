Lazio, Tare e il futuro: “Obiettivo? Non solo la Champions”

MILANO - “Questa è la settimana decisiva per la Champions, ci saranno tre partite difficili, dobbiamo essere bravi a fare punti perché si deciderà un bel pezzo del nostro obiettivo”. Igli Tare a Sky Sport ha parlato così prima del match contro l’Inter che mette in palio punti importantissimi. Il ds biancoceleste ha commentato pure le parole di Sarri dette in conferenza stampa a riguardo dell’orario della sfida: “Penso che sia giusto giocare queste partite negli orari giusti, sarebbe fondamentale anche per lo spettacolo, quindi sono d'accordo con Sarri. Noi dobbiamo pensare a noi e non al Napoli, noi cercheremo di vincere e prolungargli la festa. Provedel? L'errore sono cose che succedono, non è stato solo il suo l'errore, lui è stato l'ultimo a sbagliare nel gol subito, c'era qualcosa di meglio da fare sul tiro. Lui è un portiere d'esperienza, la squadra a fine partita è corsa ad abbracciarlo, lui non deve dimostrare a nessuno le sue qualità”.