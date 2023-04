Sarri riprende la Lazio: "Ho visto giocatori arresi. Qui devo fare il meccanico..."

MILANO - Perde la Lazio, niente colpo Champions in casa dell'Inter. Il gol di Felipe Anderson illude, poi la rimonta dei nerazzurri con la doppietta di Lautaro Martinez e la rete di Gosens. A Sky Sport, il tecnico Maurizio Sarri ha parlato del ko e non solo: "Oggi nel momento clou siamo diventati arrendevoli. Preso gol in maniera morbida perdendo un pallone da non perdere. Non mi è piaciuta la fase di partita quando l’Inter ci ha urlato addosso e noi siamo stati arrendevoli. Avevamo concesso solo tiri da fuori e una palla per noi per fare 2-0. Siamo calati, ho visto arrendevolezza. Io lo psicologo della Lazio? Ho avuto sensazione di un’Inter con un’altra cilindrata rispetto a noi. C’è un percorso lungo per arrivare a questi livelli. I nerazzurri dopo un periodo brutto sono ripartiti. Parlo di cilindrata mentale e fisica. Corriamo più di tutti in Serie A, poi abbiamo a che fare con giocatori che fanno 35 all’ora. I nostri 28-29. Devo fare il meccanico più che altro (ride, ndr)”.