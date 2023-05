Lazio, i tifosi incoraggiano: “Fuori gli attributi, diamo tutto!”

ROMA - Sei partite, sei finali. La Lazio nonostante due sconfitte consecutive si ritrova ancora seconda in classifica. Prima partita da non sbagliare: domani all’Olimpico contro il Sassuolo. La società biancoceleste ha ricordato con un post tutti i match da qui sino alla fine del campionato. I tifosi hanno commentato con un solo coro: “Serve una svegliata, non buttiamo al vento una stagione del genere”. E ancora: “Mercoledì non si può sbagliare, fuori gli attributi”. La carica dei laziali corre sui social, messaggi chiari rivolti a tutti i giocatori. Dare il tutto per tutto per centrare l’obiettivo Champions League.