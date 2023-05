Lazio, Immobile e il problema gol in casa: c’è un dato da ribaltare

ROMA - Faccia sconsolata, smorfia amara. Dopo 68’ di Inter-Lazio Ciro Immobile ha lasciato il campo per fare posto a Pedro. Staffetta annunciata, ma comunque mal digerita dal bomber biancoceleste. Che ne aveva ancora nonostante uno stato di forma non al top. Deve giocare 90’ dallo scorso 3 marzo (sfida vinta con il Napoli) . La sua è una stagione maledetta: ora che sta ritrovando minuti, gli manca il gol. Spera arrivi con il Sassuolo.

Immobile e i gol in casa

A febbraio l’ultimo gol di Ciro Immobile all’Olimpico, ma era Conference League (1-0 al Cluj). In campionato una firma in casa manca addirittura dall’11 settembre del 2022 con la rete al Verona. Da lì in poi altri 7 gol, ma tutti in trasferta. Ciro ha voglia di fare festa con i suoi tifosi già con il Sassuolo. Ultima gioia sul campo dello Spezia. Solo 4 reti nel 2023. La stagione maledetta sta per finire, il bomber vuole chiuderla con qualche sorriso in più.