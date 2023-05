Lazio, Giordano attacca Sarri: "Cilindrata mentale? Basta, irrita i giocatori!"

ROMA - "La panchina della Lazio non è vero che è corta e ci sono fior di giocatori come Lazzari e Pellegrini. Lamentarsi in continuazione come fa Sarri della panchina e della ‘cilindrata’ non serve a nulla. Anzi, irrita i giocatori e li maldispone". Bruno Giordano commenta senza tanti giri di parole la sconfitta dei biancocelesti contro l'Inter di domenica scorsa. Momento delicato a Formello, dopo due ko consecutivi serve vincere domani sera contro il Sassuolo. L'ex attaccante, a Radiosei, ha continuato: "Anche Cancellieri non capisco perché non giochi: se Mancini ci crede, ne capirà qualcosa? Prendetemi per pazzo, ma secondo me domenica anche Basic avrebbe potuto dire la sua. Se Milinkovic e Luis Alberto stanno giocando male, evidentemente li devi sostituire. Non devi aspettare il patatrac. Se la mia squadra soffre e l’avversario prende metri, qualcosa dalla panchina devo fare".