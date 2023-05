Lazio, l’ordine di Lotito: "Voglio il massimo"

Gap o non gap, mood o non mood, i voli e i crolli, gli alti e i bassi, gli alibi di ogni tipo, smanie e fregole di mercato. Un corno tutto. A Lotito, a sei partite dalla fine, interessa solo la Champions e l’ha detto chiaramente a tutti lunedì a Formello. La capatina dell’1 maggio è servita per rimettere i puntini sulle “i”. Sarri a S.Siro era stato assoluto nel dopopartita: «Così in Champions non ci andate». Lotito, il giorno dopo, scartando dal suo discorso i soliti appelli alla volitività, ha tuonato: «Voglio il massimo e anche chi pensa di andare via deve farlo dando tutto fino alla fine». Non sono state parole casuali, il riferimento poteva essere collegabile a Milinkovic (dichiaratamente sul mercato) e a tutti quelli che non si sentono considerati in panchina. è stato un richiamo ai doveri finali. Lotito ha parlato prima dell’allenamento, ritardato di 45 minuti. Si è intrattenuto anche con Sarri. Lo ha affiancato a bordocampo, hanno avuto modo di parlare più volte. Mau, si sa, non c’è volta che non consideri la Champions un miracolo o un sogno, a fatica ha dichiarato l’obiettivo, anche quando si è issato al secondo posto. Lotito lo asseconda fino a un certo punto sentendo parlare di gap. Ha speso 50 milioni in estate ed è convinto che la Lazio di oggi quantomeno sia più competitiva di altre Lazio del passato. La Champions la pretende da tutti. Ha anche concesso un premio di 2 milioni e sarà ben felice di pagarlo a fronte di un incasso di una cinquantina di milioni. La Champions è fondamentale per garantire continuità al progetto, per rinforzare la squadra anche se l’indice di liquidità continuerà ad essere una zavorra.