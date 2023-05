Immobile furioso con Sarri dopo il cambio: pugni e urla in panchina!

ROMA - Inconsueta reazione di Ciro Immobile nel corso del match Lazio-Sassuolo: il bomber e capitano biancoceleste, richiamato in panchina da Sarri a metà ripresa per l'ormai consueta staffetta con Pedro, ha abbandonato il campo con aria sconsolata, ma poi ha sfogato tutta la sua rabbia e frustrazione. Immobile, prima si lascia andare ad una serie di improperi, poi addirittura sbatte i pugni sul plexiglas della panchina: uno sfogo dovuto alla voglia di recuperare il tempo perduto a causa di una stagione costellata di infortuni e acuito dall'ossessione del gol, che colpisce tutti i bomber, figuriamoci Ciro che per il gol vive. Ad aumentare il nervosismo, probabilmente, anche il controverso episodio del gol annullato, convalidato e nuovamente annullato, con il quale Immobile aveva sbloccato il match.