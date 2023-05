Lazio, Felipe Anderson: "Non guardo la classifica. Sulla Champions..."

ROMA - Dodici gol e 9 assist in stagione, mica male per Felipe Anderson. Altro timbro in campionato, il secondo consecutivo dopo quello inutile contro l’Inter. Il brasiliano vive la sua miglior stagione e a Sky Sport ha parlato dopo il 2-0 al Sassuolo: “Il tecnico ci ha parlato dei nostri errori, ma anche incoraggiato. Ci sono obiettivi da raggiungere, non possiamo mollare. Avanti così di partita in partita. Se guardo la classifica non penso alle cinque partite che mancano, non bisogna sprecare tutto il lavoro fatto negli ultimi due anni. Se ce la facciamo sarà una bella vittoria per tutti quanti. Penso sia la miglior stagione, quando sono tornato venivo da poche partite giocate. Ringrazio per la fiducia, siamo vicini ad un traguardo molto grande”.