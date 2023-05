Lazio, Sarri: "Lo scudetto del Napoli? Un po' mi gira..."

ROMA - Soffre e vince da squadra, la Lazio. Sassuolo battuto 2-0 con le reti di Felipe Anderson e Basic. I biancocelesti di nuovo secondi, contro-sorpasso alla Juve dopo la vittoria bianconera del pomeriggio. Sabato scontro diretto con il Milan: l'obiettivo Champions è ancora lontano. Maurizio Sarri, a Sky Sport, ha parlato del match dell'Olimpico e non solo: "Oggi abbiamo sofferto dopo 30-35’ di alto livello: in quel momento fatto una delle partite migliori della stagione segnando un solo gol. Il Sassuolo ci ha messo in difficoltà, ma per fortuna siamo rimasti lucidi e coordinati quando abbiamo difeso bassi. L’ultimo quarto d’ora la partita è stata gestita bene. Immobile? Non ci ho parlato. Io lo sto facendo giocare per vedere se torna in condizione totale, ora non lo è, impossibile. Si è fermato troppe volte e nella settimana delle tre partite non può fare sempre i 90’”.