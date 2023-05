Sarri e Lotito negli spogliatoi della Lazio: "Io non l'ho visto..."

MILANO - La Lazio perde contro il Milan, la strada per la Champions è ancora lunga e tortuosa. Il 2-0 dei rossoneri pesa come un macigno. Zero tiri in porta, una prestazione opaca e tanta stanchezza. Ora i biancocelesti sono chiamati a reagire. A Dazn, nel post partita, Maurizio Sarri ha commentato: "L’unico grande rammarico è che ci siamo trovati 2-0 dopo 30’ senza che il match fosse iniziato. Senza tiri in porta per entrambe le squadre. Questo ci ha condizionato. A livello di reazione dovevamo fare di più, invece la squadra sembrava non crederci. Se non nei minuti finali con una reazione nervosa, meno tattica”.

Sarri dopo il ko contro il Milan

“Dal punto di vista fisico siamo primi in tutte le classifiche, tranne che per i picchi di velocità che hanno altre squadre. Su questo non ci fai nulla. Ho visto una squadra che all’intervallo era sfiduciata, abbandonava la partita, invece di crederci ancora. Questo mi ha preoccupato. In costruzione abbiamo fatto più fatica del solito. Luis Alberto nel finale mi sembrava fosse tornato, ma troppi errori. Ciro al 100%? Non so quanto manca. Se non segna, non fa la partita, anche dal punto di vista mentale si accascia. Fisicamente manca qualcosa, ma ha bisogno di un gol ora. Lotito negli spogliatoi? Non l’ho visto… ero nella sala dello staff. Ora che mi aspetto? Se guardiamo il calendario siamo morti: mi aspetto di fare 4 partite toste, non ci sono partite facili. Se pensiamo a qualche match facile non va bene”.