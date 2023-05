Lazio, Romagnoli: "Servono le palle. Ora usciamo da questa situazione"

MILANO - Prima volta a San Siro da avversario per Alessio Romagnoli. E non è andata bene. Vince il Milan, la squadra con cui ha vinto lo scudetto. E i punti per la Champions, importantissimi, vanno proprio ai ragazzi di Pioli. Il difensore biancoceleste, a Dazn, nel post partita ha commentato: "In partite così è difficile, andare sotto due a zero i primi minuti non è facile rimontare con una squadra come il Milan che è molto fisica e aggressiva. Partita equilibrata, purtroppo l'inizio ci ha penalizzato un po'. Poi tutte le decisioni arbitrali che è meglio non parlare perché sennò finivamo forse in uno in campo. S ono state clamorose . È andata così, adesso abbiamo quattro finali. Andiamo avanti".

La carica di Romagnoli

"Abbiamo sbagliato noi sui gol e ci prendiamo tutte le responsabilità del caso, è un momento un po' particolare perché oggi dovevamo almeno non perdere. Era fondamentale non perdere per tenere un po' di distacco lì dietro. Adesso dobbiamo pensare alla prossima. Continuano a lavorare a testa bassa. Speriamo che il pubblico ci dia una grande mano, è fondamentale per noi. Tutte le partite sono difficili, abbiamo una squadra forte che deve assolutamente vincere per andare in Champions. San Siro non è facile, ma in Serie A uno deve avere le palle per giocare così. Oggi è stata una partita particolare però abbiamo tutto il tempo per riprenderci. Dobbiamo pensare partita per partita. Dobbiamo uscire da questa situazione".