Lazio, serve ritrovare la miglior difesa: i numeri

ROMA - Sistemare la difesa e ripartire. La Lazio prova a rialzare il muro per fare altri punti e andare in Champions. Il reparto va di nuovo registrato. Nelle ultime quattro giornate i biancocelesti hanno incassato 6 reti. Una con il Torino, tre con l’Inter, due con il Milan. Serve correre ai ripari per il grande finale.