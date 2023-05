Lazio, guai in regia: Cataldi quasi out, Marcos Antonio ci prova

ROMA - Stringere i denti in vista delle quattro finali da giocare. Finiti i bonus per la Lazio, già venerdì con il Lecce serve vincere per mantenersi in piena corsa per la Champions. Maurizio Sarri è alle prese con qualche problema di formazione. Danilo Cataldi, uscito dolorante dal match contro l’Inter per una botta al polpaccio (scontro con Lukaku), va verso un altro forfait. L’ecografia a cui si è sottoposto nel centro sportivo di Formello ha evidenziato che il versamento è ancora presente. Dovrebbe toccare di nuovo a Marcos Antonio, seppur non al 100% per un fastidio alla caviglia. Stringerà i denti evitando sovraccarichi in allenamento. Anche perché Vecino resta sicuramente out per la lesione muscolare. Potrebbe rientrare per le ultime due di stagione.