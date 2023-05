Lazio, Pedro e il saluto all’ex compagno Busquets: "Leggenda!"

ROMA - Sergio Busquets lascerà il Barcellona a fine stagione. Quindici anni nel club in cui ha vinto tutto. Ne è diventato leader indiscusso scrivendo il suo nome nella storia della società blaugrana. E l’ex compagno Pedro, oggi alla Lazio, sui social ha scritto un bel messaggio per lui: “Grazie Sergio per tutti questi anni che hai dato al Barcellona e alla Spagna. Ma soprattutto per l’eredità che ci lasci. Sei un grande amico che mi ha regalato il calcio, auguro il meglio a te e alla tua famiglia in questa nuova fase. Sei un esempio per molti atleti. Grazie di tutto, sei il migliore. Leggenda!”. A Barcellona con l’addio di Busquets si chiude così l’era dei grandi campioni.