Milinkovic-Savic torna su Lazio-Juve: "Fallo su Alex Sandro? Si è buttato"

È passato più di un mese dalla sfida di Serie A tra Lazio e Juve , risalente allo scorso 8 aprile e terminata con il risultato di 2-1 a favore dei biancocelesti. Come accaduto in diversi scontri diretti di questa stagione, quella partita ha scatenato numerose polemiche , soprattutto da parte dei tifosi bianconeri, che hanno lamentato un fallo da parte di Milinkovic-Savic su Alex Sandro in occasione del primo gol della partita. A distanza di 5 settimane, il centrocampista serbo è tornato a parlare di quell'episodio .

Milinkovic-Savic torna a parlare del fallo su Alex Sandro in Lazio-Juve

La sfida tra Lazio e Juve dello scorso 8 aprile è ancora un ricordo fresco per molti tifosi e giocatori, in particolare per Milinkovic-Savic. L'autore del primo gol della partita, il "casus belli" per i supporters delle due squadre, è tornato a parlare ai microfoni di DAZN di quell'episodio controverso e del contrasto con Alex Sandro: "Per me non era fallo. Alex Sandro si è buttato perché ha capito che non l'avrebbe presa, voleva forzare la mia spinta piccolissima. Abbiamo vinto e preso i tre punti".