Lazio con l’amore di 40.000 biancocelesti

ROMA - C'è la Champions in ballo, serve un venerdì da leoni. I laziali si preparano alla penultima stagionale all'Olimpico, si va verso uno stadio da 40mila spettatori. Sono stati venduti oltre 11mila biglietti per la partita con il Lecce, si vanno ad aggiungere ai 26.193 che rappresentano la quota abbonati. Il totale provvisorio fa quasi 38mila seggiolini occupati. Sarri chiede il bis dopo la vittoria contro il Sassuolo, la spinta del pubblico può fare la differenza nella corsa all'obiettivo. I tifosi hanno aiutato nella sfida infrasettimanale con i neroverdi, è stata un mix di speranze e timori, poi cancellate nel finale dal raddoppio in contropiede di Basic. Sospiro di sollievo sulla deviazione liberatoria del croato. La Lazio punta a ripetersi in casa domani per resistere alle inseguitrici e cancellare i due ko di fila rimediati nelle trasferte di Milano.

Biglietti

Un successo di venerdì sera farebbe trascorrere un weekend sul divano decisamente più sereno. Tempo fino al fischio d'inizio per acquistare il tagliando. Sono gli ultimi sforzi sia per i calciatori, sia per i tifosi, che non hanno mai fatto mancare il proprio sostegno nemmeno in trasferta. Questi i prezzi per Lazio-Lecce: 25 euro per la Curva Maestrelli e i Distinti Sud Est, 38 euro la Tevere Parterre Centrale, 40 euro la Tribuna Tevere, 60 euro la Tevere Top, 70 euro la Tribuna Monte Mario e la Tevere Gold, 200 euro la Monte Mario Centrale. Ribadita la promozione per la Monte Mario, dove due adulti possono entrare al costo di 99 euro totali. La Lazio in casa è quinta per punti ottenuti (33) dietro a Juventus (39), Napoli (39), Milan (37) e Inter (36). Sono rimaste le gare contro Lecce e Cremonese per migliorare lo score, poi si tireranno le somme.

Sgoccioli

Due match fondamentali per la corsa Champions. Ci sono 6 punti in palio e mille motivi per non mancare. Va schienato il Lecce, in questo modo aumenterebbero le possibilità di tagliare il traguardo proprio all'Olimpico contro la Cremonese (penultima giornata). Un confronto che sarà simbolico a prescindere, visto che si festeggeranno i 10 anni dalla finale di Coppa Italia contro la Roma del 26 maggio 2013 (ci sarà una maglia celebrativa). È stato contattato Senad Lulic, l'eroe del derby passato alla storia, dovrebbe rispondere presente. Verrà omaggiato e salutato anche Radu, l'unico di quella rosa ancora alla Lazio. Per lui sarà l'ultima all'Olimpico. La festa non va condizionata con il risultato di domani, a maggior ragione serve venerdì da leoni.