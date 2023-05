Lazio, Milinkovic oltre il gol: "Grazie per lo striscione. Lottiamo ancora!"

ROMA - "Milinkovic la Nord è con te”. Lo striscione della Curva Nord per Milinkovic-Savic, nel pre partita, lo ha sbloccato. Un gol per far pareggiare la Lazio: il Sergente fa 2-2 nel recupero, una rete che pesa tanto dopo una partita molto difficile contro il Lecce. A Sky il centrocampista ha commentato la sfida: “Eravamo sotto, ci abbiamo provato con un paio di occasioni. Peccato di aver fatto il gol del 2-2, meglio del 3-2. Non si molla, dopo questo pareggio rimaniamo a testa alta, guardiamo avanti e lottiamo per le ultime tre partite. Stasera presi due gol stupidi, il secondo da un errore nostro come accaduto nelle altre partite. Dobbiamo migliorare la concentrazione, non fare errori e portare a casa sempre i tre punti”.