Lazio, festa per il 26 maggio: Lulic ci sarà, pronta la maglia celebrativa

ROMA - Lulic ha detto sì, avrà la festa che merita. Sarà all’Olimpico per Lazio-Cremonese, aspettando giorno e orario in cui sarà disputata (tutto il turno è fissato il 28 maggio, non sono ancora decisi anticipi e posticipi). L’invito a Senad per la celebrazione del decennale della Coppa Italia 2013 era stato recapitato telefonicamente dalla società e l’ex capitano biancoceleste ha confermato la sua presenza. C’è un debito da saldare, andò via senza poter salutare i tifosi. Un po’ per la pandemia, un po’ perché l’addio non fu sereno. Senad si era sentito scaricato e con Lotito non ci sono stati più contatti. Lulic all’Olimpico due anni dopo la conclusione della storia con la Lazio, dopo aver chiuso con il calcio. E le sorprese non sono finite. La Lazio pensa di invitare tutta la squadra del 26 maggio 2013, tutti gli eroi della Coppa Italia per celebrare il decennale del trionfo. Significherebbe rivedere all’Olimpico Ledesma, Hernanes, Mauri, Klose e chissà magari anche Petkovic. C’è chi è rimasto a vivere a Roma o in Italia, c’è chi è tornato nei paesi di origine. Molti hanno smesso, altri no. Ad esempio Candreva, protagonista del cross che lanciò Lulic in porta, gioca nella Salernitana. Si pensava che l’ospite d’onore fosse solo uno, Senad Lulic. Forse non sarà solo. Per i tifosi della Lazio sarebbe bellissimo riabbracciare la Lazio che ha scritto la storia di Roma. Il 26 maggio cadrà di venerdì, la società sta organizzando le celebrazioni per Lazio-Cremonese, ultima partita interna della stagione. In primis sarà la partita che dovrà garantire la Champions, varrà anche per rievocare il trionfo del 2013 e salutare Radu nel giorno dell’addio al calcio. La Lazio non ha ancora ufficializzato il programma delle celebrazioni, alcuni eventi scatteranno in settimana. Entro sabato prossimo sarà svelata la maglia che onorerà la storia, verrà venduta e sarà un pezzo da collezione. La squadra giocherà le ultime due partite, Cremonese ed Empoli, con la divisa celebrativa del decennale. In estate sarà svelata invece la collezione 2023-24 firmata Mizuno.