Lazio, Immobile: "Noi stanchi, ma manca poco. Champions? Spero in Inzaghi..."

ROMA - Obiettivo Champions League per Ciro Immobile e tutta la Lazio. In Europa quest'anno grandi protagoniste sono le squadre italiane e il bomber biancoceleste, premiato con il riconoscimento 'Vincenzo Margiotta' allo Stadio Olimpico, nel corso della cerimonia per il premio 'Nando Martellini' ha parlato proprio dell'avventura europea delle italiane: "Chi vince la Champions? Spero un'italiana, sono in due che se la lottano. Io sono legato a Simone Inzaghi, mi farebbe piacere per lui".