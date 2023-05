Lazio, con l’Udinese la partita più importante: lo scenario Champions

ROMA - Eccola la partita più importante della stagione per la Lazio. Cerchietto rosso su domenica 21 maggio ore 20:45: sfida con l’Udinese che vale tantissimo. Sarà la 100esima partita contro i friulani. Il bilancio: 46 vittorie, 16 pareggi e 27 sconfitte per i biancocelesti. Che sono chiamati ad un solo risultato: vincere per conquistare tre punti fondamentali per la Champions League.

Lazio, i punti per il quarto posto: quanti ne mancano

La Lazio deve solo vincere alla Dacia Arena. Con 3 punti in tasca ne servirebbero solo altri 2 da centrare nelle ultime due partite per avere la certezza matematica del quarto posto (senza considerare il caso Juve). Ma il match con l’Udinese è importante anche per conquistare aritmeticamente il quinto posto (sempre in caso di vittoria). Vuol dire Europa League sicura e piazzamento davanti alla Roma per il quarto campionato consecutivo. Da quando Sarri siede sulla panchina della Lazio non ha mai vinto contro i bianconeri in campionato. Tutti pareggi. Una sola vittoria (ai supplementari) agli ottavi di Coppa Italia della passata stagione. Udine sarà la partita più importante della stagione.